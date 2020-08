Napoli, squadra da rifare, ed il tempo è tiranno

Per sette anni il Napoli ha “campato di rendita” sul mercato fatto da Quillon nell’estate del 2013. Dopo 7 anni di sessioni di mercato deludenti, adesso non si può sbagliare. Non si può sbagliare come avvenne nel 2016, dopo furono investiti malissimo i soldi incassati grazie alla cessione di Higuain. Quillon 3 anni prima investì i soldi di Cavani pescando nel Real Madrid e nel Liverpool. Giocatori ancora giovani, ma fatti e finiti.

Tre anni dopo nel 2016 i soldi di Higuain furono spesi per giovani di belle speranze. Arrivarono Milik, Zielinski, Maksimovic, Diawara, Rog. Un successo economico, viste le plusvalenze fatte e quella che si faranno. Un disastro tecnico. Nessuno dei 5 ha dato al Napoli un contributo importante. E se per Milik c’è l’alibi di due infortuni serissimi, gli altri hanno deluso. Maksimovic e Rog non sono mai stati titolari, non hanno dato nulla. Diawara a tratti ha giocato benissimo. Nel primo anno aveva sfilato la maglia di titolare a Jorginho. Poi si è perso. Su Zielinski tutti sono pronti a giurare sul suo talento. Ma il rendimento in 4 anni è stato molto deludente. Qualche grande spezzone di partita per confermare il talento. Costanza di rendimento nessuna.

Quest’anno siamo alle viste di una nuova rifondazione. I soldi per il mercato arriveranno da alcune cessioni pesanti. Koulibaly, Allan, Milik. Poi ci sono anche Maksimovic, e soprattutto Fabian che sono in bilico. Per tacere di figure di contorno, come Llorente, Younes, magari anche Lozano. Un tesoretto importante, anche se non quanto si legge oggi sui giornali. Diciamo che dalla cessione dei primi 3 potrebbero arrivare 120/130 milioni. Soldi da investire su giocatori pronti, fatti e finiti. Tutto sta a capire poi chi farà mercato. Giuntoli per convenzione conosce tutti i giocatori al mondo. Ma non sembra avere le conoscenze in ambito internazionale per alzare il telefono e chiamare i presidenti di top club. Volendo sottilizzare possiamo anche dubitare del fatto che conosca tutti i giocatori. In fin dei conti la Primavera, retrocessa, l’ha fatta lui, pescando nel suo orticello preferito, il Carpi.

Purtroppo c’è un nemico in più, la fretta. La stagione è appena finita, ma tra sette giorni si va già in ritiro. E avere in gruppo Allan, Koulibaly, Milik, per fare i primi tre nomi, non ha molto senso. Gattuso corre il rischio di allenare un gruppo che sarà poi molto diverso da quello che inizierà il campionato il 19 settembre.