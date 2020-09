Tra 13 giorni è campionato, Gattuso non sa chi avrà a disposizione

Questa la rosa del Napoli in questo momento, dopo la cessione di Allan.

In grassetto i giocatori che sono con certezza in uscita

Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Petagna, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Gaetano, Machach, Tutino, Daniele.

Tra i giocatori che al momento diamo per confermati ce ne sono alcuni la cui posizione è in dubbio: diciamo uno tra Hysaj e Malcuit, Demme, Lozano. Mettiamoci pure Fabian Riz, che dopo le allarmanti parole di De Laurentiis è piombato di nuovo sul mercato.E taciamo della posizione anomala dei portieri, sui quali non è stata fatta luce del tutto. Titolare è Meret? Titolare è Ospina? Restano tutti e due o uno va via?

Gattuso sta allenando un gruppo in cui ci sono 14 giocatori in uscita, e 7 di cui non si conosce la sorte. Fanno 21 giocatori su 34. Non è una bella situazione. Solo 13 sono certi, più o meno di restare. Qualcuno dirà: il mercato ufficialmente è iniziato solo martedì scorso, si chiude il 5 ottobre. Aspettiamo prima di parlare. Vero, ma tra 13 giorni è già campionato. Ammesso e non concesso che nessuno dei 7 giocatori in bilico vada via. Resta una rosa di 20 giocatori, per altro nemmeno omogenea. Ci sono tre esterni difensivi destri, un solo mancino.Tre centrali difensivi, 5 centrocampisti.