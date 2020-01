Napoli: mercato da “ricchi” per rimediare al disastro estivo

Solo nel gennaio del 2008 il Napoli fece un vero mercato. Arrivarono Mannini e Santacroce dal Brescia e Pazienza dalla Fiorentina. Tutti e tre divennero immediatamente titolari nella squadra di Reja. Alla fine quello che ha reso meglio è stato Pazienza, che era il meno considerato. Mannini dopo un inizio positivo si è perso. Santacroce arrivò fino alla convocazione in nazionale. Erede di Cannavaro. Poi dopo un infortunio è sparito dai radar. Sta di fatto che a gennaio del primo anno di A dell’era De Laurentiis Marino fece mercato vero.

Dopo 12 anni ci risiamo. In attesa di Politano il Napoli ha già fatto un mercato importante. Con l’arrivo di almeno un titolare, tra Damme e Lobotka. E non sappiamo se ci sarà dell’altro. In passato a gennaio sono arrivati anche giocatori che dopo si sono rilevati importanti, come Jorginho e Ghoulam. Ma mai titolari. L’arrivo di giocatori importanti indica anche una spesa non da poco.

Uno si chiede: ma non era stato quello estivo un mercato da 10, che aveva lasciato una squadra da scudetto? Atteso che Ancelotti è stato una catastrofe sotto tutti i punti di vista, chi è il vero colpevole del disastro estivo? Speriamo sia stato davvero Carletto. Se ne è andato: che Iddio lo abbia in gloria e tenga lontano da Napoli lui e i suoi discendenti per i prossimi due millenni. Se il mercato da scudetto è frutto delle indicazioni del tecnico va bene. Via il male, via il dolore. Ma se è stato qualche altro, diesse o presidente che sia, sarà bene che di qui in avanti taccia per sempre.