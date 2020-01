“Napoli, Fabian Ruiz nel mirino del Liverpool: è l’alternativa a Isco”

Secondo “El Desmarque” l’ex Betis sarebbe il piano B di Klopp: il tecnico dei Reds vorrebbe maggiore creatività in mezzo al campo.Tutto pubblicato in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Il Liverpool sembra una macchina perfetta ma per Jurgen Klopp tutto è migliorabile. Ecco perché, secondo “El Desmarque”, il tecnico tedesco avrebbe messo gli occhi su Isco del Real Madrid, che darebbe al suo centrocampo maggiore creatività. I Reds si sarebbero già fatti avanti ma la proposta da 56 milioni di euro sarebbe stata respinta, visto che Florentino Perez valuta il 27enne centrocampista almeno 70 milioni. L’alternativa a Isco sarebbe Fabian Ruiz del Napoli, ma l’ex Betis potrebbe costare anche di più.È passato un anno e mezzo dal suo arrivo al Napoli. Così come per il resto della squadra, le prestazioni di Fabian Ruiz stanno risentendo del momento negativo degli azzurri. La cura Gattuso non sta ancora dando i frutti sperati nonostante il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Lazio. Lo spagnolo è spesso salito sul banco degli imputati, essendo tra i più presenti in questa stagione: 18 presenze in Serie A, con un solo gol realizzato, 6 in Champions League e 2 in Coppa Italia.