Milik ha scelto l’isolamento volontario. Durerà 9 mesi, non 2 settimane

Milik ha rifiutato la Fiorentina. Non c’è problema. Il Napoli lo perderà a 0 a giugno, ma non farà alcuna minus valenza. E il suo ingaggio non è tale da creare problemi.

La Juve che “rispetta le regole” lo ha illuso, e poi lasciato a piedi. Adesso starà un anno in tribuna, o magari neanche, il Napoli potrebbe anche negargli i biglietti di ingresso. E dopo un anno fermo, sostanzialmente il terzo in 5 anni, perderà la possibilità di giocare gli europei con la Polonia. Sarà interessante poi capire come farà a trovare una squadra disposta a dargli l’ingaggio che pretende.

Dove c’è gusto non c’è perdenza. Lui ha il diritto di fare ciò che ha fatto. Il Napoli ha il dovere di pagarlo, e di mettergli a disposizione un tecnico professionista. Poi purtroppo non c’è la possibilità di inserirlo nella lista per il campionato, e neanche nella lista Uefa.