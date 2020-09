Milik alla Roma, Dzeko alla Juve, i soldi ad ADL: vediamo chi vince e chi perde in questo valzer

Milik alla Roma, Dzeko alla Juve, i soldi, l’anno prossimo, al Napoli. Da questo intreccio di mercato la Juve esce decisamente rafforzata per la prossima stagione. Il Napoli mette ordine non tanto nei conti (non ne ha molto bisogno), quanto nello spogliatoio. La Roma si indebolisce nell’immediato, e scommette sul suo futuro. Il Napoli di certo ci ha guadagnato. Sull’effettivo guadagno delle altre due società c’è da discutere.

La Juve ha fatto “all in”. I bianconeri sognano la Champions, col centravanti bosniaco sulla carta hanno chiuso il cerchio di un attacco fenomenale. Cristiano Ronaldo lo conosciamo tutti. La carta di identità è quella che è, ma siamo in presenza di un grande professionista. Soprattutto di un giocatore dalla personalità devastante, che nei momenti clou c’è sempre. Dzeko è la sua spalla ideale. Capace, oltre che di far un certo numero di gol, di aprirgli spazi, di prendere le botte al posto suo. Un giocatore straordinario, capace anche di fare da gregario. E poi c’è Dybala che quando è in giornata ti risolve tutto o quasi da solo. Suarez sarebbe stato un problema. Fortissimo, forse più forte di Dzeko. Ma difficile associarlo a Cristiano Ronaldo.

La Roma sulla carta adesso è perfetta in avanti. Ma Dezko va per i 35 anni, CR7 per i 36. La Juve fa “all in” perché se non vince quest’anno poi dovrà ripartire quasi da zero. Il rischio è che talvolta la lampadina si spegna senza preavviso. Al momento i due sono il top, diciamo anche che sono al top. Ma non hanno 20 anni.

La Roma ha preso, pagandolo relativamente poco, un centravanti di 8 anni più giovane di Dzeko. Un giocatore che ha numeri importanti sotto porta. Ma dal punto di vista tattico un giocatore che partecipa molto meno al gioco, che spesso sparisce. Milik a Napoli lo conosciamo bene. Potenzialmente è un grandissimo centravanti. Ma non ama sporcarsi la maglia, non ama fare a sportellate con gli avversari. Non fa salire la squadra, non tiene palla. E poi non è il massimo dal punto di vista caratteriale. Capacissimo di fare una striscia importante di prestazioni, o per meglio dire di gol. Poi sparisce. Soprattutto non incide nelle occasioni che contano. E’ ancora relativamente giovane, ma è difficile pensare che possa migliorare. Lo ha pagato poco, anche se ha un ingaggio pesante. E’ una scommessa. Potrebbe andare bene, ma potrebbero essere un flop.

Il Napoli a questo punto ha tratto il massimo. Ha gestito malissimo il calciatore, portandolo a scadenza di contratto. Il rischio di tenerlo un anno sul groppone era elevato, anche se economicamente sostenibile. Alla fine è riuscito a venderlo. Non ha incassato una grande cifra. Ma il prezzo giusto giusto considerando il valore del calciatore, il fatto che fosse in scadenza. Ed il Covid che ha fatto crollare i prezzi. In ogni caso Milik non valeva i soldi che De Laurentiis sembrava intenzionato a chiedere.

Tutti felici e contenti? Il Napoli si, la Roma tutto sommato anche. Ha fatto una scommessa, ma ha pagato poco, e tutto sommato potrà anche rivendere il giocatore non perdendoci, nella peggiore delle ipotesi. Quanto alla Juve ha fatto “all in”. Tutto o nulla. La mossa disperata di chi vuole vincere e sa che non ha molto tempo. Un azzardo, vista l’età dei calciatori. Ma a questo punto non è che avesse molte alternative.a