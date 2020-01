Video: Ecco le immagini del summit per Politano

Nuovi aggiornamenti sulla questione Napoli-Matteo Politano. Il nerazzurro è in attesa di conoscere il suo futuro e come riferisce Tmw, poco fa ha incontrato il suo entourage a Milano per valutare tutte le soluzioni possibili. L’esterno preferirebbe la Roma, essendo romano e cresciuto nelle giovanili della Roma, ma non ha certo scartato l’ipotesi Napoli. Gli azzurri hanno già l’accordo con l’Inter a 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Le prossime ore saranno decisive

Ore decisive per #Politano ha appena incontrato il suo entourage a Milano per valutare tutte le soluzioni possibili. In corsa #Roma e #Napoli (che ha già l'accordo con l'#Inter)

🎥 @Ale_Rimi pic.twitter.com/MS6vRZT7nC — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 22, 2020