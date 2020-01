Tuttosport:”Napoli -Inter non è sfida solo sul campo ma…”

Mancano poche ore all’inizio del posticipo di questa diciottesima giornata di Serie A. Napoli e Inter scenderanno in campo allo stadio San Paolo.

Ma l’attenzione non sarà incentrata solo sul rettangolo verde di gioco. Questo perché in occasione della gara ci potrebbe essere l’incontro tra le due società per quanto riguarda lo scambio Llorente-Politano. Lo riporta l’edizione odierna di TuttoSport.