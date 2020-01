Spunta un altro terzino sinistro greco per il Napoli

Il mercato del Napoli continua a muoversi in questa sessione di mercato. Dopo quello che dovrebbe essere l’acquisto di Matteo Politano, potrebbe non fermarsi la campagna acquisti del club partenopeo: come riportato dal collega ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Napoli potrebbe mettere le mani su un nuovo terzino sinistro al di là di quello che sarà il futuro di Faouzi Ghoulam.

Il nome nuovo per la corsia mancina è quello di Dimitris Giannoulis (24), terzino sinistro del Paok Salonicco e della nazionale greca. Il suo nome si aggiunge a quelli di Kostas Tsimikas (23) e Leonardo Koutris (24), entrambi di casa Olympiacos e già finiti in orbita Napoli nelle scorse settimane.