Sportitalia:”Vicino lo scambio Politano -LIorente”

Le ultime sullo scambio Politano -Liorente ce le riferisce Cilli di Sportitalia. Ecco cosa dice:” Politano è pronto a fare le valige per Napoli mentre LIorente fa lo stesso per raggiungere l’ex allenatore Conte.Per Politano si prospetta per la seconda volta il passaggio a Napoli Due sezioni invernali fa il giocatore era già pronto a passare al club azzurro poi si sa cosa successe.