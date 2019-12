Sportitalia: “Tra Lobotka ed il Napoli la fumata bianca è vicina”

Stanislav Lobotka si sta sensibilmente avvicinando al Napoli in queste ore. Il centrocampista slovacco è il prescelto per la mediana, il club azzurro sta trattando e le conferme arrivano anche da Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, che tramite il suo account Twitter ha rivelato le ultime sull’operazione: “Lobotka vede Napoli! Da 12 più 3 a 15 più 3 milioni di bonus. Il centrocampista ha accettato un contratto da 1,8 a stagione più bonus. Oggi le basi, chiusura in pochi giorni”.