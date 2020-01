Sky sport Uk:” Ecco il sostituto di Koulibaly”

Arrivano conferme sulla rumors di mercato che vedrebbe il Napoli interessato a Jan Vertoghen. Il difensore belga andrà in scadenza di contratto a giugno e come riporta Sky Sports Uk la dirigenza azzurra vorrebbe il difensore del Tottenham, che può parlare con altri club ed accordarsi per l’estate già in questi giorni.

SOSTITUTO DI KOULIBALY – Secondo i britannici, la dirigenza azzurra vede Vertoghen come un leader con esperienza che può potenzialmente sostituire Kalidou Koulibaly, che potrebbe essere tra i partenti nella prossima campagna trasferimenti estiva.

VALUTA ANCHE IL RINNOVO – Il trentaduenne rimane aperto alle discussioni su un nuovo accordo con gli Spurs dopo il rinnovo del suo compagno di reparto Toby Alderweireld.