Sky Sport:” Ecco le ultime su Osimhen”

Napoli resta in attesa di sbloccare l’affare Osimhen, scrive sul suo sito Sky Sport dopo gli aggiornamenti delle scorse ore di Gianluca Di Marzio. L’alleato principale del Napoli è il Lille, che ha fretta di definire tutto per motivi economici e sta mettendo pressione all’attaccante e al suo nuovo procuratore: “Gli azzurri in questo momento sono l’unica società pronta a fare un investimento importante. Gli altri club – si legge – si sono informati ma prendono tutti tempo. C’è un leggero fastidio da parte del club di De Laurentiis per questo cambio d’agente avvenuto nel bel mezzo della trattativa, ma anche una certa fiducia. Nelle ultime ore si è parlato pure di un presunto interesse del Liverpool, ma i Reds non starebbero cercando attaccanti sul mercato”.