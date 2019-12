Sky :” Ecco il nome nuovo per la fascia sinistra”

Nome nuovo per le difesa di Napoli e Roma, entrambealla ricerca di alternative per le corsie di difesa. Stando a quanto riportato da SkySport il club capitolino come alternativa ad Aleksandar Kolarov starebbe seguendo Sead Kolasinac, classe 1993 dell’Arsenal. Il giocatore piace anche al Napoli, che invece deve trovare un giocatore che possa alternarsi con Mario Rui. I giallorossi sarebbero disposti ad attendere fino a giugno.