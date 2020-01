Romano:” Il Napoli cerca un terzino in Grecia “

Valutazioni in corso non solo per il centrocampo. La dirigenza del Napoli in queste ore ha sondato concretamente anche un terzino sinistro perché la brillantezza mai ritrovata da Faouzi Ghoulam crea una mancanza in rosa per quel ruolo. E così è stata sondata l’idea Leonardo Koutris, terzino greco classe ’95 dell’Olympiacos disponibile a costi ridotti ed entusiasta della possibilità di un eventuale passaggio in maglia azzurra. L’apertura del giocatore è totale e il nome è al centro di alcune riflessioni nelle ultime ore.

LE IDEE DEL NAPOLI – Da una parte il Napoli valuta l’investimento su Koutris perché pedina in più con buone prospettive e disponibile da subito; dall’altra, Gattuso vuole capire bene la possibilità di prendere quel tipo di giocatore anche in vista di giugno, quando il Napoli dovrà fare un acquisto importante sulla fascia sinistra per rinforzarsi. Insomma, al momento l’idea Koutris c’è ed è in fase di valutazione. Presto ci sarà la decisione definitiva.