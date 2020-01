Re a Sky Sport:” Fatti passi avanti nella trattativa Lobotka”

Riccardo Re a Sky Sport 24 speciale calciomercato fa il punto sulla trattativa Lobotka:” La tratttiva dalle 20.30 h fato passi avanti. Il Napoli continua ad offrire 18 milioni più due milioni di binus quindi 20 milioni i Euro. La novità è che il Celta Vigo non vuole più 22 milioni ma ha abbassato le pretese, ne vuole 21 di milioni. La trattativa sembra essere stata sbloccata dalla volontà del giocatore. Oggi due emissari si sono sdoppiati Uno è andato a Castel Volturno ed un altro è rimasto in Spagna per convincere il Celta Vigo a cedere il giocatore che vuole fortemente giocare nel Napoli.