Radio Kiss Kiss:” E’ iniziata la rifondazione azzurra!”

Il Napoli si prepara a smuovere le acque nel corso delle prossime settimane, con il mercato che resta in primo piano. Non solo le cessioni di Milik, Allan e Koulibaly, ma sembra possa esserci un’altra operazione importante in uscita riguardo proprio il reparto difensivo: secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli anche Nikola Maksimovic sarebbe pronto a partire, nell’ottica di una vera e propria rifondazione.

Il prezzo che fa il Napoli del difensore serbo è di 20 mln di euro, con Milan, Everton e Roma pronte a mettere le mani sul difensore azzurro.