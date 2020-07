Osimhen al Napoli? Certo, certissimo, anzi quasi impossibile

Per convenzione (e per titoli sul campo) Gianluca Di Marzio è considerato il più grande esperto di mercato. Per lui non ci sono dubbi: Osimhen sarà un giocatore del Napoli. Questione di giorni, se non di ore. Vedremo. Certo la faccenda continua ad avere contorni sin troppo strani.

Mai vista una trattativa con un giocatore che prima del tempo si presenta in pompa magna nella città della sua presunta prossima squadra. Al massimo in qualche caso è stata la compagna ad andare a cercare casa. Ma senza annunci in pompa magna. Il fatto che l’attaccante nigeriano lo abbia fatto agli occhi degli ottimisti è parsa un segnale importante. Agli occhi dei diffidenti (il sottoscritto in primis) tutt’altro. Sembrava una mossa per “ingelosire” qualcun altro. Un po’ quello che si fece lo scorso anno con Pepé. Ricordate la storia dei procuratori arrivati a Dimaro (Zitt zitt miezz ‘o mercato) in elicottero, tornati a casa con la mozzarella di bufala? Sembrava fatto. Ma i malfidati storsero il naso. Non si chiude una trattativa nel posto in cui ci sono tutti i giornalisti napoletani. Era una sceneggiata ad uso altrui. Per la precisione dell’Arsenal, che difatti ruppe gli indugi,

Stavolta c’è un altro aspetto che non convince: la storia del cambio del procuratore a trattativa in corso. Perché mai avrebbe dovuto cambiare il procuratore che aveva definito col Napoli? C’è una sola risposta logica: perché qualche altro procuratore gli aveva portato un’offerta migliore. E’ l’unico motivo per il quale ha senso andarsi a mettere in un “casino” legale col suo vecchio agente: perché la storia non finisce certo qui.

Osimhen sarà a stretto giro un calciatore azzurro come garantisce Di Marzio? Ovviamente non possiamo escluderlo. E’ chiaro che c’è un accordo tra Lille e Napoli, ma il comportamento del calciatore porta in altra direzione. Quali fonti abbiamo per arrivare a questa conclusione? Assolutamente nessuna. Ma a volte ragionare porta a risultati migliori.