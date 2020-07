Osimhen-Napoli, telenovela finita. La trattativa per il calciatore nigerino è andata finalmente in porto. Nel pomeriggio limati gli ultimi dettagli, si attende solo l’annuncio ufficiale dei rispetti club, ma l’operazione si può dire ormai conclusa. Per il Napoli si tratta di un grandissimo colpo di mercato. “Affare fatto. Victor Osimhen al Napoli. Aurelio De Laurentiis pagherà per il suo cartellino cinquanta milioni di euro più altri dieci di bonus. C’è l’accordo totale con il Lille. Il Napoli ha anche trovato l’accordo con l’attaccante nigeriano per un contratto fino al 2025 (3.5 milioni a stagione più bonus). L’annuncio ufficiale sta arrivando…”, ha riferito l’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo twitter. L’entourage del calciatore è entusiasta: “Victor è davvero emozionato e non vede l’ora di iniziare ufficialmente questa nuova avventura in Serie A. Il Napoli per lui rappresenta una grande svolta”, ha riferito Osita Okolo in attesa del comunicato di azzurri e Lille sul futuro del classe ’98. Secondo le ultime indiscrezioni il calciatore avrebbe già scelto anche il numero di maglia per la sua nuova avventura al Napoli, il 9. Il nigeriano arriverà a Napoli nelle prossime settimane dopo aver prima fatto un breve periodo di vacanze.

