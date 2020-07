Osimhen ha scelto un numero speciale

Al momento è di Llorente, in passato è stata di Higuain, dall’anno prossimo sarà di Osimhen. La maglia numero 9 del Napoli sta per cambiare padrone. La indosserà l’attaccante nigeriano che sta per essere acquistato, manca solo l’annuncio. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi: nonostante indossasse la 7 al Lille, osimhen ha scelto la maglia dei bomber. Quelli veri.