Napoli, il mercato di gennaio si fa… se non lotti per lo scudetto!

Perché adesso si fa mercato e per gli scudetti no? Il Napoli stupisce positivamente tifosi ed addetti ai lavori e a gennaio, per il momento, piazza due colpi per il centrocampo, investendo oltre trenta milioni per due centrocampisti, Demme e Lobotka, di certo non due fuoriclasse, ma senz’altro elementi validi ed in grado di colmare adeguatamente le falle in organico.

Con Demme in particolare il Napoli è stato una volta tanto abilissimo nel non far trapelare nulla,con il nome del tedesco comparso sui giornali solo ventiquattro ore prima dell’arrivo in Italia. In molti, vedendo le lungaggini per Lobotka,pensavano che alla fine, la società non sarebbe intervenuta sul mercato e, in fondo, chi poteva dire nulla?

Troppo lontana la Roma per il quarto posto,troppo più forte del Napoli oggi l’Atalanta prima rivale dei giallorossi, dando per irraggiungibile al momento la Lazio. L’incertezza sulla permanenza di Gattuso e lo scarso appeal di una qualificazione all’Europa League potevano giustificare l’immobilismo, anche per le scarse velleità partenopee in Champions, a fronte di un sorteggio a dir poco sfortunato. È invece il Napoli ha già coperto due dalle, preso il regista ed il sostituto, con Demme e Lobotka che alla bisogna possono anche far rifiatare Allan, sapendo i due disimpegnarsi agevolmente anche come interni.

E allora la domanda nasce spontanea? Perché con uno scudetto in ballo e una rosa estremamente ridotta in due occasioni non si è fatto nulla? Se i 33 milioni spesi adesso fossero stati spesi ai tempi del primato nel gennaio 2016 e 2018, cosa sarebbe successo. Ai tempi di Higuain, la mediana azzurra necessitava di ricambi di qualità, troppo il divario tra i titolari e i Valdifiori e Lopez della panca. Si trattava Herrera,allora al Porto,venne Grassi, acerbo mediano atalantino.

Serviva un ricambio in difesa e venne Regini, assoluto Carneade della pelota. Peggio ancora due anni dopo, con una rosa ridotta all’osso dagli infortuni di Ghoulam e Milik,non venne ne’un terzino ne’un ricambio per gliormai esausti Callejon, Mertens, Insigne,logorati dall’assenza di ricambi . Solo trattative estenuanti per Verdi e Politano e la risibile vicenda del nonno di Younes. Forse con 33 milioni investiti in quelle sessioni,il Napoli sarebbe stato più forte anche di Irrati, Zaza e Orsato.