Arriva dalla Germania, l’ultima tentazione in casa Napoli

Il Napoli a caccia di punte.

La situazione dell’attacco tiene banco in casa Napoli. Il futuro di Mertens e Milik in maglia azzurra, è tutt’altro che certo, ed allora Giuntoli ed il suo team cercano soluzioni da Napoli.

Nelle ultime ore, giunge una notizia dalla Germania, pare che il Napoli abbia chiesto informazioni al Friburgo, non solo per il centrale difensivo Robin Koch, ma anche per l’attaccante Luca Waldschmidt.

Figlio d’arte, il papà è stato attaccante del Darmastadt negli anni ’80, Waldschmidt si è messo in mostra lo scorso anno nell’europeo Under-21, del quale è stato finalista contro la Spagna di Fabian e capocannoniere con sette reti. Seconda punta mancina, che non disdegna di giocare nel mezzo, sostiene di dovere il suo successo alla sua dieta vegana, che a suo dire lo rende più leggero e dunque veloce.

Nonostante una stagione nella quale è stato tormentato dagli infortuni e lo ha visto andare in rete soltanto 5 volte, Waldschmidt, ha attirato di su di se l’interesse di molti club. Il Chelsea di Franck Lampard è sul ragazzo. I blues pare siano disposti a mettere sul piatto 20 milioni di sterline per accaparrarsi l’attaccante promosso in Nazionale maggiore. Ma, nelle ultime ore, si è fatto sotto e prepotentemente il Napoli.

Giunoli ed Adl, sono da sempre interessati a giovani di prospettiva e di qualità e dunque la doppia operazione dal Friburgo per costi e per prospetti intriga e non poco. Che il Napoli del futuro sia a matrice teutonica? Chi vivrà vedrà, ma il Nap-Germania sembra essere più di un’idea.