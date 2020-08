Napoli fai presto: nel mercato il “tempo” conta più del denaro

Il Napoli ha deciso di vendere Koulibaly. Lo stesso De Laurentiis lo disse qualche mese fa. Ed ha scelto anche il suo sostituto, Gabriel. Tutti sanno che Koulibaly è in vendita, e le offerte sono al ribasso. Il Napoli non accetta, prende tempo. Nel frattempo Gabriel si stufa di aspettare e si accasa altrove. Alla fine il Napoli vende Koulibaly, ma non ha il sostituto.

Fantacalcio? Pessimismo cosmico? Nulla di tutto questo, è sano realismo. E’ quello che potrebbe accadere in questi giorni. La riprova che fare mercato è difficile. Non tanto per i giornalisti, che possono in linea di massima scrivere qualsiasi cosa, tanto alla fine la gente dimentica. Ma per gli operatori. Nel calcio mercato oltre alle scelte tecniche e alla valutazione economica c’è la questione tempo che è decisiva. Allungare troppo i tempi di una trattativa a volte può essere pericoloso. Per questo non ha senso dire: il mercato chiude il 5 ottobre, aspettiamo.

Il mercato è oggi. Il Napoli parte con idee precise. Sa che andranno via alcuni, tanti giocatori: Koulibaly, Allan, Milik i più importanti. Ma ci sono anche Llorente, Lozano, Younes, Ghoulam. E c’è la questione Fabian da chiarire. Perché col Barcellona che annuncia la rifondazione è inevitabile pensare che faranno un tentativo per uno dei maggiori talenti spagnoli dell’ultima generazione. Ricavare il massimo da queste cessioni è fondamentale. Ma perdere tempo per incassare qualche spicciolo in più potrebbe essere controproducente.