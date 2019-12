Mundo Deportivo:” Due squadre inglesi su un obiettivo del Napoli”

Uno dei giocatori più chiacchierati nell’ambiente Napoli è Stanislav Lobotka. Secondo quando riferito dal Mundo Deportivo Le pretendenti per Stanislav Lobotka sono sempre maggiori. Il centrocampista slovacco, elemento chiave nel Celta Vigo, viene costantemente accostato al Napoli, prossimo avversario del Barcellona nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League.

L’OFFERTA AL CELTA VIGO – Secondo varie informazioni, la squadra guidata da Gennaro Gattuso ha offerto per Lobotka 20 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino in questo mercato invernale, ma il Celta rimane fermo e chiede 30 mln per far cedere il giocatore.

DUE INGLESI VOGLIONO LOBOTKA – L’Arsenal e il West Ham si sono aggiunte nelle ultime ore, alla corsa per il centrocampista, che in questa stagione ha giocato 17 delle 18 partite di LaLiga