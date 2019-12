Modugno a Sky:” Lobotka -Napoli ci siamo”

Modugno inviato di Sky a Castel Volturno: ”

Lobotka è il profilo giusto che Gattuso ed Il Napoli hanno scelto per arrivare ad un regista. Quanto prima perché c’è bisogno . Le parti sono vicine anche sul prezzo, bisognerà limare alcune differenze ma l’affare è quasi in dirittura d’arrivo. Oggi c’è stato un incontro decisivo a Madrid per la firma finale. A breve il Napoli potrebbe avere il regista tanto desiderato ed ora trovato.