Milik alla Fiorentina? Operazione possibile, ma ci sono troppe ombre

Milik alla Fiorentina? Certo, certissimo, anzi probabile. Dicono ci sia accordo tra Napoli e Fiorentina, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Manca l’assenso del calciatore che pretende un ingaggio da 5 milioni, cosa che i viola ben difficilmente potrebbero accordargli.

La voce lanciata da Tuttosport è stata confermata da SportItalia.

Restano un paio di cose che non tornano. La prima: perché mai la Fiorentina offre 30 milioni (5 per il prestito, 25 per il riscatto), quando Napoli e Roma si erano accordati per molto meno?

La seconda: la Fiorentina chiede il “diritto” di riscatto, non l’obbligo. Ma per andare in prestito il giocatore deve prima rinnovare col Napoli. Lo farà? E quale sarà l’entità dell’ingaggio?