Milik rischia di diventare un peso insopportabile

Milik come il vecchietto di Domenico Modugno, ricordate? 43 anni fa, giorno più, giorno meno, il Mimmo nazionale lanciò quel tormentone: “Il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Va a finire che non c’è posto forse neppure nell’aldilà”. Tranquilli, il ragazzo gode ottima salute. Non si cerca per lui un posto nell’aldilà. Ma una squadra disposta a prenderlo si.

Alla fine ci si è resi conto di una verità lampante agli occhi di tutti da tempo. Non ci sono squadre davvero interessate a lui. Non lo era la Juve, che non si è mai palesata, se non con promesse più al calciatore. Come potesse la Juve pensare di rinforzarsi prendendo una riserva del Napoli è un mistero. C’era Sarri, è vero. Ma Sarri più di altri conosce il calciatore.

Perché doveva investirci un botto di soldi la Roma non si capisce. Non parliamo dei soldi del cartellino, più o meno pagabili nei secoli dei secoli. Ma dell’ingaggio del giocatore, nel quale era previsto addirittura un bonus in caso di vittoria della scarpa d’oro.

Ad inizio estate il Napoli lo ha messo in vendita alla cifra di 40 milioni di euro. A metà settembre aveva accettato un’offerta di 20 milioni più bonus in comode rate. Ma il presidente ha fatto saltare tutto, per una pugno di euro. Anzi no, diciamo “un pugno di dollari”, in onore del suo passato da produttore cinematografico. Sia ben chiaro: magari la Roma ci avrebbe ripensato lo stesso, o la Juve avrebbe virato lo stesso su Morata, e l’affare saltava. Ma era tutto fatto, quando il patron azzurro ha tirato fuori la storia delle multe. E’ stato il Napoli a far saltare l’operazione.

Adesso a 10 giorni dalla chiusura del mercato il giocatore è in castigo a Castelvolturno. Il Napoli non solo rischia di perderlo a 0 l’estate prossima. Ma dovrà pagarlo fino all’ultimo centesimo quest’anno. Rispetto all’offerta della Roma, considerando l’ingaggio, una perdita secca di 30 milioni, centesimo più, centesimo meno, bonus compresi. Il tutto per risparmiare pochi spiccioli. Complimenti vivissimi.

Adesso di parla dell’interesse di squadre di Premier. Magari, anche se avendo spesso visto giocare il polacco uno fa fatica a vederlo nel torneo più muscolare al mondo. Arek è grande e grosso, ma diciamo non ama molto fare a mazzate coi difensori avversari. Il calcio inglese non fa per lui, a naso. Lo sappiamo noi che l’abbiamo visto per 4 anni, ma lo sanno anche gli osservatori inglesi. Che hanno soldi da spendere, ma non portano l’anello al naso.