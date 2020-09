Gazzetta: ecco perché ADL tiene in ostaggio Milik

La Gazzetta dello Sport nell’edizione oggi in edicola in un articolo a firma Maurizio Nicita spiega perché non si è chiuso ancora definitivamente il passaggio di Milik alla Roma.

Due gli aspetti da dirimere: la questione multa sul famoso ammutinamento del 5 novembre, quando la squadra azzurra, allora allenata da Carlo Ancelotti, si rifiutò di andare in ritiro come ordinato dal presidente Aurelio De Laurentiis (ancora dopo 10 mesi non sono stati costituiti i collegi arbitrali), e la conseguente azione legale per i diritti di immagine che il patron del Napoli intende sempre intraprendere per una questione di principio. David Pantak e Fabrizio De Vecchi – rappresentanti del polacco – hanno cercato una mediazione, ma il Napoli non si è spostato facendosi anche forte di un contratto complesso sui diritti di immagine che è parallelo a quello sportivo.

Di fatto Milik per raggiungere un accordo di uscita dovrebbe rinunciare a qualche mensilità e restare sempre “sotto scacco” per una eventuale causa civile.

Cosa accaduta già con Allan, col brasiliano che dopo 4 giorni di tira e molla ha “lasciato” due mensilità e qualcos’altro pur di poter andare all’Everton e tornare protagonista con Ancelotti.