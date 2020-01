Lobotka, concluse le visite mediche. Si attende il tweet ufficiale

Si sono concluse da pochi minuti le visite per il nuovo calciatore del Napoli Stanislav Lobotka. Lo slovacco ha lasciato la clinica Villa Stuart per recarsi negli uffici della Filmauro e firmare il contratto.

Stanislav Lobotka è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il calciatore slovacco ha raggiunto in mattinata la clinica Villa Stuart a Roma per sottoporsi ai tradizionali controlli medici, prima della firma sul contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione con la sua nuova squadra.

Lobotka, atteso in tribuna stasera all’Olimpico per assistere alla partita tra la squadra di Gattuso e la Lazio, è stato acquistato dal Celta Vigo per 20 milioni di euro più 4 di bonus.