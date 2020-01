Lobotka bloccato dal Celta Vigo

L’affare Lobotka vive per il Napoli ore di stallo. Il Celta, come anticipato da Calciomercato.it, non ha necessità né voglia di privarsi di un calciatore così importante e ha deciso di farlo solo alle sue condizioni. Oggi i galiziani hanno nuovamente chiesto al sodalizio di De Laurentiis 25 milioni di euro, ma il loro obiettivo è un altro: prendere tempo. Il ds Miñambres, infatti, non vuole lasciar partire lo slovacco prima di averlo sostituito a dovere. L’obiettivo di queste ore, dopo un sondaggio per Victor Camarasa, è Steven Nzonzi, centrocampista della Roma in prestito dal Galatasaray.Il francese sarebbe disposto a trasferirsi in Spagna, ma, a sua volta, non ha fretta in quanto convinto di poter ricevere a breve altre offerte più allettanti.