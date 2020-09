Llorente oggetto del desiderio della Juve

Fernando Llorente continua a vivere da separato in casa la sua avventura al Napoli. Da quando Gennaro Gattuso si è insediato sulla panchina partenopea, lo spagnolo non ha praticamente più visto il campo. L’ultima sua apparizione risale al 26 gennaio scorso, nei minuti finali del match vinto contro la Juventus. Poi, più nulla.

L’ex Tottenham è palesemente fuori dai piani del club azzurro, ma per ora, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non ha intenzione di accettare le proposte giunte dalla Serie A. Inter, Benevento e Spezia si sono interessati alle sue prestazioni, però sono altre le chiamate che possono convincere Llorente a muoversi.

La Real Sociedad da diversi mesi valuta il suo acquisto ed avrebbe subito la disponibilità del giocatore, visto che il trasferimento gli consentirebbe di vivere nella sua casa di San Sebastian, ma negli ultimi giorni si è parlato anche di Juventus. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe completare l’operazione nostalgia iniziata con Morata, e considera lo spagnolo un’alternativa low cost per l’attacco. Un caso di cui si potrebbe riparlare nelle battute finali di questo calciomercato.