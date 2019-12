Le ultime di Sky sullo scambio Politano-LIorente

La nuova indiscrezione di mercato in casa Napoli rigurda Fernando Llorente ed il possibile scambio (come riportato da Sky Sport) con Matteo Politano. Asse caldo Napoli-Milano, dunque, con l’Inter pronta a mettere le mani sull’attaccante spagnolo, girando in azzurro l’ex attaccante del Sassuolo per un perfetto scambio di prestiti di sei mesi: “Contatti tra i due club in corso – scrive il portale gianlucadimarzio.com -, ma accordo che non è ancora stato raggiunto nonostante ci sia l’ok di massima da parte di Conte e Gattuso all’operazione. Toccherà adesso che Inter e Napoli raggiungano l’intesa totale: affare impostato, ma non ancora in chiusura dunque. Parti che continueranno a lavorare, pronte a coinvolgere in maniera sempre più approfondita anche gli agenti dei rispettivi calciatori”.

Attenzione, però, al pressing della Fiorentina su Politano, che rappresenterebbe una minaccia per la riuscita dell’affare: “Su Politano, inoltre, c’è sempre il forte pressing della Fiorentina pronta ad acquistare il calciatore – cercato la scorsa estate e anche nelle scorse settimane quando sono stati riallacciati i contatti – a titolo definitivo. Altro particolare intreccio: a gennaio 2018, Politano fu vicino al trasferimento al Napoli prima che l’operazione sfumasse.