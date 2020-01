Le Bombe di Vlad:” Ecco la situazione del mercato del Napoli “

giuntoli Lobotka più Koutris e si arriva a Yannick Carrasco. Un obiettivo che Giuntoli avrebbe tenuto volentieri nascosto, se dalla Cina non fosse arrivata l’ indiscrezione: per il Corriere dello Sport, l’esterno belga, dopo due anni al Dalian Yifang, il club allenato da Rafa Benitez e nel quale gioca Marek Hamsik, avrebbe voglia di tornare in Europa, in un calcio che lo tenga sempre sotto la lente d’ingrandimento del Ct della propria Nazionale.

“Le Bombe di Vlad’ giusto un anno fa vi raccontarono come per sbloccare l’affare che condusse Hamsik in Cina venne inserita una clausola che avrebbe permesso al Napoli di acquistare Carrasco la scorsa estate.

La situazione attuale

La società di De Laurentiis alla fine non esercitò il diritto acquisito e so diresse su Lozano. Adesso il nome del belga torna in auge ma ci sono alcuni problemi che rendono difficile, a nostro avviso, l’affare. La situazione attuale degli azzurri va verso un abbassamento del tetto ingaggi anche a causa della distanza con la zona Champions. Servirebbe la forte volontà del calciatore al trasferimento con una congrua diminuzione dei suoi emolumenti. Un gioco di incastri dunque che però nel calciomercato è sempre difficile ma non impossibile. Gli apprezzamenti resistono, al tempo e alle rivoluzioni. E certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. È il caso di Carrasco, autentico uomo dei desideri di Cristiano Giuntoli