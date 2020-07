Koulibaly shock! Va in Spagna e subito

Vinta la Liga e in attesa di riprendere la Champions League – dove servirà un’impresa contro il Manchester City per ribaltare la sconfitta casalinga 1-2 dell’andata – il Real Madrid si concentra sul calciomercato. Tra gli obiettivi principali dei blancos c’è quello di rinforzare il pacchetto arretrato con un difensore centrale che possa affiancare Sergio Ramos nel breve periodo e raccoglierne l’eredità in futuro. Zinedine Zidane avrebbe individuato in Kalidou Koulibaly il profilo ideale, visto che né Militao né Nacho danno le garanzie necessarie al tecnico francese. Il presidente Florentino Perez sarebbe pronto ad accontentarlo ed avrebbe già un piano.