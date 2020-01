Koulibaly è il desiderio della Premier League

75 milioni già pronti per un regalo di Natale in ritardo. Kalidou Koulibaly nel mirino del West Ham, il club inglese che ha riabbracciato l’allenatore David Moyes lo scorso dicembre e che ora vuole rinforzarsi in maniera importante nelle prossime finestre di mercato. Secondo quanto riportato dal Daily Express in queste ore, gli Hammers si sarebbero inseriti nella corsa al centrale del Napoli che sarà il più corteggiato tra questo gennaio e la prossima estate Non c’è solo il West Ham, infatti, sulle tracce di Kalidou, che in Inghilterra piace anche alle due squadre di Manchester e all’Arsenal. Sul piatto degli Hammers balla una cifra importante, ma per ora non è stata formulata alcuna offerta ufficiale al Napoli che continuerà a fare muro per Koulibaly almeno fino al prossimo luglio