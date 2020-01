Il Mattino:”Giuntoli pone le basi per l’acquisto di un giocatore del Sassuolo”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta analizzando le opportunità di mercato per regalare a Gattuso un paio di rinforzi già a gennaio. Ma le mnanovre azzurre, spiega Il Mattino, riguardano anche la prossima estate. Quando al San Paolo potrebbe arrivare Jeremie Boga: in questi giorni, si legge, sono state poste le basi per l’operazione che potrebbe portare l’ex Chelsea in azzurro a partire dal prossimo giugno.