Gli ex tifosi salutano Demme

I tifosi del Lipsia sono ormai rassegnati a salutare Diego Demme, prossimo acquisto del Napoli, che questa mattina sta svolgendo le visite mediche di rito a Villa Stuart. Sui social i supporters della capolista di Bundesliga salutano il ragazzo che stimano con messaggi emblematici. “Ci giochiamo il titolo, ma era davvero il suo sogno” scrive qualcuno. “Da accontentare per tutto quello che ha dato” o ancora: “Merita il meglio, ma non doveva finire così” per chi culla il rimpianto di un addio pesante nel momento clou della stagione.