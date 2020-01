Gazzetta dello Sport:”Ecco la situazione Tonelli”

Mai entrato nel progetto sia con Ancelotti che con Gattuso, Lorenzo Tonelli è pronto a lasciare Napoli per rilanciarsi. Non mancano le richieste infatti per il calciatore: il centrale – riporta Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport – piace a Cagliari, Lecce e Sampdoria. Nei prossimi giorni la decisione ma il futuro dell’ex Empoli appare sempre più inevitabilmente lontano da Napoli