Fra poco l’annuncio della firma di Politano

Queste sono le ore di Matteo Politano al Napoli. Tra poco arriverà l’ufficialità del suo trasferimento. Manca solo il classico tweet di rito col giocatore che domani, giorno della ripresa degli allenamenti, si unirà ai compagni in vista della sfida contro la Sampdoria, in programma lunedì a Marassi. Una partita che Politano potrebbe anche vivere da protagonista. Deciderà Gattuso.

Politano ha sostenuto ieri le visite mediche a Villa Stuart, affare in prestito a 2 milioni con obbligo di riscatto tra 18 mesi fissato a 19, più altri 2 bonus difficilmente raggiungibili. Per l’esterno ormai ex Inter contratto da circa 2 milioni a stagione. Queste le cifre di un trasferimento che era nel destino, posticipato di due anni rispetto al famoso inverno del 2018 quando il Napoli provò fino alla fine a convincere il Sassuolo.