Ecco quando Lobotka farà le visite mediche

Dopo Diego Demme, il Napoli quest’oggi ha chiuso per l’acquisto dal Celta Vigo di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco classe ’94, non convocato dal Celta Vigo per il match di Coppa del Re, domani sosterrà le visite mediche col club partenopeo per poi dare il via alla sua nuova avventura.