Ecco quando Ancelotti bloccò l’arrivo di Lobotka

Mancano pochi giorni all’inizio del mercato e Giuntoli vuole accontentare il tecnico azzurro Rino Gattuso nel trovare quel regista che tanto manca alla squadra partenopea. Lobotka sarebbe il primo indiziato a ricoprire il ruolo di playmaker nel 4-3-3 ma lo slovacco non è un nome nuovo per lo scouting del Napoli.

GIUNTOLI BLOCCO’ LOBOTKA GIA’ NEL 2018 – Il Corriere del Mezzogiorno ricorda come già nel 2018 il ds Cristiano Giuntoli avesse bloccato il centrocampista ma poi Ancelotti diede parere negativo e non se ne fece niente: “Giuntoli l’aveva bloccato nel 2018 per sostituire Jorginho ma Ancelotti preferì puntare su Diawara e Hamsik nella fase iniziale della sua avventura a Napoli“