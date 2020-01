Di Marzio:” Il terzino sinistro? Dipende da Ghoulam”

Di Marzio:” Il Napoli dopo Demme e Lobotka sta aspettando. Diciamo che il Napoli si trovi in una fase di stand-by per quanto riguarda il mercato. Gaetano sarà ceduto alla Cremonese mentre anche Youness sarà ceduto al Torino. Per quanto riguarda il terzino sinistro dipende da Ghoulam. Se l’algerino decidesse di andare via in particolare al Olympique Marsiglia allora il Napoli punterebbe due terzini sinistri.Il primo è Tsimikas l’altro è un giocatore del West Ham. Masuaku