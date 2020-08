De Maggio,:” Tiene banco il calciomercato!”

Sta arrivando a Castel di Sangro Federico Pastorello, agente di Alex Meret. Come riferito da meret direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, l’entourage dell’estremo difensore classe ’97 è pronto ad incontrare il Napoli nel ritiro in Abruzzo per chiarire la situazione legata al ragazzo, attualmente alle spalle di David Ospina nelle gerarchie di Rino Gattuso.