Le nuove regole cinesi riavvicinano Callejon al Napoli

E’ finita la pacchia cinese. I giocatori che verranno ingaggiati dal primo gennaio in avanti non potranno avere un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro al mese. Il che tradotto in soldoni vuol dire che nessun grande calciatore a fine carriera andrà più a giocare all’ombra della muraglia. Tradotto in “lingua napoletana” Callejon non raggiungerà il suo mentore Benitez.

Tre milioni al mese rappresentano, più o meno, l’offerta fatta da De Laurentiis per il rinnovo. Per José non avrebbe senso a questo punto partire. Se don Aurelio non proverà a fare il furbo, a ribassare l’offerta, l’ipotesi che possa restare dalle nostre pareti è tutt’altro che remota. Anche perché Gattuso ha dimostrato coi fatti di apprezzarlo. Riportato nel suo ruolo specie nel secondo tempo col Sassuolo ha giocato quasi ai livelli del passato. Certo non potrà più garantire 50 partite l’anno, ma una trentina ad alto livello potrà giocarle.