Agente di Gabriel :”Ecco perché si è scelto l’Arsenal”

L’Arsenal non si avvicinava alle richieste, ma la scelta è stata fatta per il progetto”. L’agente di Gabriel Magalhaes è intervenuto ai microfoni del The Sun per spiegare la scelta del suo assistito: “Sono state rifiutate altre proposte più redditizie per il progetto, Edu e Arteta lo hanno convinto al 100%”, ha dichiarato Guilherme Miranda. Il difensore – a lungo obiettivo del Napoli – ha iniziato la sua avventura nel Lille nel 2018, collezionando complessivamente 52 presenze e 2 gol.