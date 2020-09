Mercato Napoli, il punto della situazione

Mercato immobile per il Napoli, che dopo l’acquisto di Osihmen e il rientro dal prestito di Rrahmani e Petagna, si dedica alle cessioni. E se è vero che vendere è più difficile che comprare, chissà quanto ancora si dovrà aspettare prima di conoscere il futuro di Koulibaly, corteggiato da Manchester City e PSG, interessato anche a Fabian Ruiz. Non sono ancora state prese decisioni in merito al rinnovo di Maksimovic e Hysaj ed è lo stipendio troppo elevato che ostacola la vendita di Ghoulam.

Dopo l’infortunio di Zaniolo, sembra più lontano anche lo scambio Milik-Under, con un conguaglio, richiesto alla Roma da De Laurentis, che si aggira intorno ai 10-15 milioni. Ma anche la Fiorentina ha mostrato interesse nei confronti dell’attaccante polacco e in tal caso spunterebbe l’ipotesi scambio Milik-Castrovilli, con un conguaglio questa volta a favore dei viola. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Napoli per l’attaccante Gennaro Tutino e il centrocampista Luca Palmiero, la Salernitana attende risposte dall’agente dei due calciatori. Anche l’esterno offensivo Alessio Zerbin e il difensore Luperto potrebbero partire, rispettivamente in direzione di Cesena e Crotone.

Sul fronte acquisti spuntano solo interrogativi: al momento il capitano del Lione Denayer e Sokratis sono i candidati favoriti a sostituire Koulibaly, la cui cessione consentirebbe di prendere in considerazione l’ipotesi Veretout, che rimpiazzerebbe Allan. In caso di partenza di Maksimovic si pensa a Senesi o Matvienko. E’ stato definito l’accordo per l’acquisto dal Legia Varsavia del terzino diciannovenne Karbownik.

Matteo Guida