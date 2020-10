Il Milan rinforza la difesa

Praticamente sfumato Tomiyasu, per il quale il Bologna ha rifiutato l’offerta di 15 milioni del Milan. Maldini e Massara chiudono un colpo a sorpresa: dal Manchester United arriva Diogo Dalot. Esterno difensivo in grado di giocare su entrambe le fasce, in prestito secco.

La trattativa è decollata nel giro di 24 ore. C’era da tamponare la lacuna che si potrebbe aprire nelle prossime ore con la cessione di Laxalt (richiesto dal Betis). In uscita anche Andrea Conti, finito nel mirino della Fiorentina. Il portoghese è atteso a Milano nelle prossime ore per le visite mediche, che dovrebbero essere domenica, e la firma sul contratto.

Per il centrale, invece, resta attualmente nel mirino dei rossoneri Rudiger, le cui azioni sono in netto rialzo. Ci sono anche il madridista Nacho e le alternative Pezzella e Nastasic.