Mercato, l’annuncio di Pedullà fa sognare i fan del Napoli

Il calcio è fermo, chissà se e quando riprenderà e in questo momento le attenzioni del presidente De Laurentiis sono rivolte più che altro a disegnare con gli altri boss di serie A gli scenari per il futuro: ripartenza nelle prossime settimane, formule nuove (playoff scudetto) oppure annullamento del campionato. Dietro le quinte, in ogni caso, proseguono le grandi manovre sul mercato.

Mercato Napoli, in arrivo novità

La rivoluzione in casa partenopea è cominciata a gennaio, con l’arrivo di calciatori importanti che hanno ridato linfa e vigore alla squadra di Gattuso nel momento più delicato della stagione. Il Napoli ha puntellato soprattutto il centrocampo (Demme e Lobotka) e offerto al tecnico una nuova soluzione per l’attacco (Politano). Novità sono attese ora per il reparto arretrato, mentre c’è da sciogliere alcuni nodi relativi ai rinnovi.

Napoli, il rebus degli attaccanti

In particolare, sono due le situazioni spinose. Entrambe relative ad attaccanti. Quella di Mertens è la questione più delicata, anche perché coinvolge maggiormente le attenzioni dei tifosi che a “Ciro” sono legatissimi. Il belga aveva trovato l’intesa verbale con De Laurentiis ai primi di marzo, poi la situazione si è congelata nuovamente. In bilico pure Milik: le voci sul rinnovo difficile con il Napoli hanno spinto il polacco nel mirino della Juventus.

Napoli, il punto della situazione di Pedullà

A fare il punto della situazione sul mercato del Napoli ci ha pensato il super esperto Alfredo Pedullà dai microfoni di Sportitalia. “Il Napoli nella prossima stagione potrebbe cedere molto probabilmente Allan e Koulibaly, anche la situazione legata a Milik è da monitorare. De Laurentiis ha fissato un prezzo molto alto per il polacco: 50 milioni. Vuole monetizzare e non rischiare di perdere il calciatore a parametro zero in futuro”.

L’annuncio: “Napoli, arriverà un bomber”

Quindi l’annuncio: “Gattuso ha chiesto a De Laurentiis un bomber e il patron del Napoli vuole accontentarlo, anche perché non è ancora arrivato il rinnovo di Mertens. Il Napoli – secondo Pedullà – ha completato il 30% del suo mercato. Sono arrivati già Demme e Lobotka a gennaio. In estate Petagna e Rrahmani approderanno alla corte di Gattuso. Ma nei prossimi mesi Giuntoli chiuderà altre operazioni”.

Napoli, le reazioni dei tifosi alle novità di mercato

Chi potrebbe essere il grande attaccante su cui il Napoli ha messo gli occhi per il futuro? Se lo chiedono i tifosi, generando animate discussioni sui social. “Io spero sempre nel ritorno di un solo calciatore: Edinson Cavani“, è il sogno di Marco. “Ho una sensazione: stavolta potrebbe davvero arrivare Icardi“, sostiene Gaetano. “Senza Champions dovremo volare bassi, scordiamoci i grandi nomi. Potrebbe arrivare uno tra Jovic, Azmoun oppure qualche altra sorpresa”, è il giudizio di Antonio. Mentre Gustavo avverte: “Ma siamo così sicuri che possano arrivare calciatori migliori di Mertens e Milik?”.