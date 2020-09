Per Sky Sport il Torino ha come obiettivo Roberto Inglese per l’attacco: da capire la volontà del Parma di fronte a un’offerta concreta. Momentaneamente in stand-by l’affare Ramirez, per continuare la trattativa con la Sampdoria c’è bisogno che l’agente dei giocatori arrivi in Italia (nei prossimi giorni).