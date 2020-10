Giuntoli piazza Luperto al Crotone

Il Napoli ha ceduto in prestito secco Sebastian Luperto al Crotone. Il difensore centrale leccese, cresciuto nella Primavera del Napoli, avrà così maggiore possibilità di giocare prima di tornare in azzurro. Lo scorso anno Luperto ha giocato 12 partite ma in questa stagione con la permanenza di Koulibaly e la presenza di Manolas, Maksimovic e Rrahmani avrebbe avuto davvero poco spazio.

Il Napoli in vista della chiusura del mercato di stasera sta portando a termine altre operazioni in uscita come quella dello spagnolo Llorente, ormai fuori dai piani di Gattuso, pronto ad andare in prestito alla Sampdoria, se i liguri cederanno Bonazzoli al Torino.